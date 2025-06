Länder werden aufgefordert, nationale Kälteausschüsse einzurichten, um die Herausforderungen in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheit, Tiere und Klima zu bewältigen

PARIS, 26. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Weltkältetages ruft das International Institute of Refrigeration (IIR) alle Länder dazu auf, die Kältetechnik als kritische Infrastruktur für Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Energieeffizienz und Klimaverträglichkeit anzuerkennen. Das IIR fordert die Regierungen außerdem auf, Nationale Kältekomitees einzurichten, sektorübergreifende Plattformen, die die Bemühungen um eine nachhaltige Kühlung in allen Anwendungsbereichen koordinieren sollen, von Kryotechnologien und Ultra-Niedrigtemperaturanwendungen bis hin zu Kühlketten für Lebensmittel und Gesundheit, Klimaanlagen und Wärmepumpen. In diesen Ausschüssen sollten alle relevanten Interessengruppen vertreten sein, um sicherzustellen, dass alle öffentlichen und privaten, technischen und politischen Akteure an der Ausarbeitung wirksamer und umfassender nationaler Kühlstrategien beteiligt sind. Diese Bemühungen werden vom IIR als wesentlich für die Stärkung der Lebensmittelsysteme, der öffentlichen Gesundheit, der industriellen Entwicklung und des Klimaschutzes bezeichnet.

Schließlich ruft die IIR als wissenschaftliche, unabhängige und unparteiische zwischenstaatliche Organisation für die Entwicklung der Kältetechnik weitere Länder dazu auf, sich ihrer Mission anzuschließen und die globalen Bemühungen aktiv zu unterstützen, die Kältetechnik an die Spitze der nationalen und internationalen Agenden zu setzen, indem sie den Kältesektor als einen entscheidenden Faktor für nachhaltige Entwicklung und Klimaresilienz anerkennt.