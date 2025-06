Automation Anywhere arbeitet mit Akshaya Patra zusammen, um seine Mission, 5 Millionen tägliche Mahlzeiten mit intelligenter KI-Logistik bereitzustellen, zu unterstützen

BENGALURU, Indien, 25. Juni 2025 /PRNewswire/ -- In einer bahnbrechenden Zusammenarbeit revolutionieren Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA), und die Akshaya Patra Foundation, eine der führenden indischen Organisationen mit sozialem Einfluss und ein Implementierungspartner des „PM POSHAN"-Vorzeigeprogramms der Regierung, die Wohltätigkeitsarbeit in Indien. Durch den Einsatz von KI-gestützter Automatisierung konnten die Prozesse zur Spenderakquise um bis zu 70 % rationalisiert werden, wodurch sich die Bearbeitungszeit von über 20 Stunden auf nur 40 Minuten verkürzt hat. Dies beschleunigt die Mission von Akshaya Patra, jeden Schultag 5 Millionen Kinder mit Mittagsmahlzeiten zu versorgen.

Akshaya Patra erreicht derzeit über 2,35 Millionen Kinder in 25 000 staatlichen sowie staatlich geförderten Schulen und hat bereits greifbare Vorteile aus der Partnerschaft ziehen können. Mit der Unterstützung von Automation Anywhere ist die Stiftung dabei, wichtige operative Bereiche wie das Spendermanagement, die Routenoptimierung und die Arbeitsabläufe in der Lieferkette umzugestalten, um mehr Effizienz, Transparenz sowie Skalierbarkeit zu erreichen. Diese Verbesserungen ermöglichen den Teams der Organisation, sich auf die strategische Öffentlichkeitsarbeit und den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren.

Vinod Sudhakar, IT-Leiter bei The Akshaya Patra Foundation, kommentiert die Partnerschaft mit den Worten: „Bei Akshaya Patra betrachten wir Technologie als einen Wegbereiter für zielgerichtete Veränderungen. Unsere Zusammenarbeit mit Automation Anywhere hilft uns, das Potenzial der KI zu nutzen, um nicht nur unsere Systeme zu optimieren, sondern auch unseren Dienst für Kinder in ganz Indien zu verbessern. Mit intelligenteren Instrumenten erzielen wir schneller, effizienter und nachhaltiger eine spürbare Wirkung in großem Maßstab."

„Bei Automation Anywhere glauben wir, dass Technologie helfen kann, den sozialen Einfluss zu verstärken", sagt Neeti Mehta Shukla, Mitbegründerin und Leiterin für gesellschaftliche Verantwortung . „Diese Zusammenarbeit ist der Beweis dafür, dass KI-gestützte Automatisierung sinnvolle Veränderungen bewirken kann – damit jede Rupie mehr wert ist, jede Mahlzeit schneller ankommt und jedes Kind besser ernährt werden kann. Es geht darum, Mitgefühl mit Präzision zu skalieren und ein stärkeres, gesünderes Indien aufzubauen. Wir fühlen uns privilegiert und verpflichtet, mit einer missionsorientierten Organisation wie Akshaya Patra zusammenzuarbeiten."