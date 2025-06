Die Tsinghua University und ANTA Group verleihen den 3. Global Sportswear Design Award

HANGZHOU, China, 26. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Am 14. Juni 2025 wurde der 3. Global Sportswear Design Award offiziell im Chinesischen Nationalen Seidenmuseum in Hangzhou verliehen. Der von ANTA Group und der Tsinghua University gemeinsam organisierte Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto „MovEmpower – Motion Beyond Limits" und zielt darauf ab, globale Innovationsressourcen durch einen Kooperationsrahmen zwischen Industrie, Hochschulen und Forschung zu integrieren. An der Eröffnungsveranstaltung nahmen Persönlichkeiten wie Lai Shixian, Geschäftsführender Direktor und Co-Geschäftsführer bei ANTA Group, und Lu Xiaobo, Direktor des Kunstmuseums der Tsinghua University und Seniorprofessor für Geisteswissenschaften, teil. Bei der Zeremonie wurden die Tsinghua University – ANTA (China) Co., Ltd. Das Joint Research Center for Sports Fashion veröffentlichte außerdem den Bericht „Design Innovation Trends in the Sports Fashion Industry", der strategische Leitlinien für den technologischen Wandel in der globalen Sportbekleidungsbranche bietet.

Weltklasse-Zusammenarbeit – entwickelt für Innovation