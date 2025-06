COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Deutschlandticket:

"Viele Studien legen nahe, dass der Glaube an die Wirksamkeit des Deutschlandtickets deutlich stärker ausgeprägt ist als seine Wirkung. Es soll darüber hinwegtrösten, dass die Bahn und ihr veraltetes Netz die ungeheure Menge an Gütern und Personen nicht reibungslos transportieren kann. Die vielen Verspätungen und Ausfälle sind Ausdruck eines Systems, das am Anschlag steht. Drei Jahre nach seiner Einführung lässt sich sagen: Beim Deutschlandticket handelt sich vor allem um eine weitgehend wirkungslose Preissenkung für Pendler. Leider hat sie entgegen der ursprünglichen Hoffnung nicht zu deutlich höheren Passagierzahlen geführt. Der Steuerzahler finanziert den glücklichen Nutzern jetzt nicht nur über die Kilometerpauschale den Weg zur Arbeit, er subventioniert ihnen mit dem Deutschlandticket den Weg sogar doppelt. Für den Klimaschutz ist damit nichts getan."/DP/jha