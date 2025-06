Kommission berät über Pläne zur Umverteilung von Frankfurter Fluglärm

RAUNHEIM (dpa-AFX) - Mehr Abflüge in Richtung Nordwesten und dadurch mehr Lärm für die dort liegenden Städte und Gemeinden - das wollen die angrenzenden Kommunen des Frankfurter Flughafens nicht hinnehmen. An diesem Donnerstag (ab 9.00 Uhr) kommen sie bei einer Sondersitzung der Kommission zur Abwehr des Fluglärms zusammen, um über das Vorgehen abzustimmen. Die Sitzung ist nicht öffentlich, über die Beschlüsse soll im Anschluss informiert werden.

Der Flughafen-Betreiber Fraport und die Deutsche Flugsicherung (DFS) hatten kürzlich mitgeteilt, dass künftig mehr Flugzeuge in Richtung Nordwesten abheben sollen. Die Änderungen betreffen Abflüge bei Flugbetrieb in Richtung West, die in Frankfurt an etwa 70 Prozent der Tage geflogen wird. Hintergrund ist eine steigende Zahl von Flugbewegungen, die bis zum Jahr 2033 erwartet wird.