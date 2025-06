Breites Bündnis fordert mehr Geld für Kinder und Familien Ein breites Bündnis aus Zivilorganisationen fordert angesichts der Haushaltspläne der Bundesregierung mehr Geld für Kinder und Familien in Deutschland. "Investitionen in Kinder und Jugendliche sind Investitionen in Wohlstand und Demokratie", heißt …