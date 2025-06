Start-ups warnen EU vor Kuhhandel mit USA bei Digitalgesetz

Sal-Paradise schrieb 19.06.25, 10:06

Robotaxi-Firma Waymo nimmt New Yorker Straßen ins Visier



Do., 19. Juni 2025 um 6:01 AM MESZ



MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) -Die Robotaxi-Firma Waymo nimmt sich New York vor - eine Stadt, die für Staus und chaotischen Verkehr berüchtigt ist. Das Google-Schwesterunternehmen US02079K1079 hat aber noch einen weiten Weg vor sich: Die aktuellen New Yorker Regeln verbieten den Betrieb fahrerloser Fahrzeuge. Deshalb beantragte Waymo zunächst eine Genehmigung für autonome Fahrten mit Sicherheitsfahrern am Steuer.



Zudem wird Waymo schon mal von Menschen gesteuerte Fahrzeuge nach New York schicken, um Daten über die Straßen zu sammeln. In einer ersten solchen Aktion hatte die Firma bereits 2021 präzise Karten erstellt.



https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/robotaxi-firma-waymo-nimmt-new-040145968.html