DAX-FLASH Gute Vorgaben des US-Tech-Sektors stützen etwas Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte werden am Donnerstag wieder leichte Gewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent höher bei 23.540 …