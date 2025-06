JEFFERIES stuft ASM INTERNATIONAL NV auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von ASM International zwar von 490 auf 530 Euro angehoben, die Papiere aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Janardan Menon begründete dies am Mittwoch mit den nun schwächeren Aussichten für die Hersteller von Halbleiter-Equipment. Er strich auch seine Empfehlung für ASML. Mit seinen Ergebnisschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 liegt er prozentual zweistellig unter dem Konsens. Menon verzichtet aber auf eine noch negativere Einstufung, weil die Aktienbewertungen bereits vergleichsweise niedrig lägen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 13:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASM International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 542,8EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: ASM INTERNATIONAL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 530

Kursziel alt: 490

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m