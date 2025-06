Nordex: Boomende Nachfrage und großer Auftrag treiben Aktienkurs in die Höhe!

Der Windkraftanlagenbauer Nordex verzeichnet eine anhaltend hohe Nachfrage und hat kürzlich einen bedeutenden Auftrag aus Deutschland erhalten. Die stabile Auftragslage, die Aussicht auf milliardenschwere Infrastruktur- und Energieinvestitionen der Bundesregierung sowie Verbesserungen in der Profitabilität haben zu einem Kursanstieg der Nordex-Aktie von über 50 Prozent seit Jahresbeginn geführt. Im Vergleich zu vor drei Jahren haben sich die Anteile fast verdoppelt, obwohl sie noch unter den Höchstständen von 2016 und 2021 liegen.

In einer aktuellen Pressemitteilung gab Nordex den Eingang eines großen Auftrags bekannt: Der Projektierer UKA hat 64 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 435,2 Megawatt bestellt. Die Anlagen, darunter 52 vom Typ N175/6.X und 12 vom Typ N163/6.X, werden deutschlandweit, insbesondere in den neuen Bundesländern, installiert. Die Inbetriebnahme ist für 2026 bis 2027 geplant, und Nordex wird über 20 Jahre hinweg die Wartung der Anlagen übernehmen, was zu stabilen Einnahmen führt.