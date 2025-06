Continental-Aktie stürzt ab: Anleger enttäuscht von gesenkten Margenzielen!

Nach dem Kapitalmarkttag von Continental, der am Dienstag stattfand, erlebte die Aktie des Automobilzulieferers einen dramatischen Rückgang von 2,9 Prozent und schloss bei 71,90 Euro, dem niedrigsten Stand seit über sechs Wochen. Die Enttäuschung der Anleger war vor allem auf die gesenkten Margenziele zurückzuführen. Continental revidierte seine Prognose für die operative Marge von zuvor 10,5 bis 11,5 Prozent auf nunmehr 10 bis 11 Prozent, was die Marktteilnehmer verunsicherte.

Zusätzlich kündigte das Unternehmen die vollständige Abspaltung seines Contitech-Bereichs für 2026 an, was den Schritt in Richtung eines reinen Reifenherstellers weiter vorantreibt. Analysten äußerten sich besorgt über die zukünftige Profitabilität des Kerngeschäfts. Bernstein-Analyst Harry Martin kritisierte die gesenkten Margenziele, insbesondere im Reifensegment, und bezeichnete die mittelfristigen Ziele als „wenig aufregend“. Sein Kursziel liegt bei 64 Euro, was deutlich unter dem aktuellen Kurs ist. Warburg Research senkte die Einstufung von „Buy“ auf „Hold“ und reduzierte das Kursziel von 88 auf 78 Euro, während die UBS und JPMorgan optimistischer bleiben. UBS-Analyst David Lesne hält an seinem „Buy“-Rating mit einem Kursziel von 100 Euro fest, während JPMorgan ein Kursziel von 85 Euro beibehält.

Trotz der negativen Reaktionen gab es auch positive Signale. Der Vorstand von Continental deutete an, dass im Falle eines erfolgreichen Verkaufs von Contitech eine Sonderdividende oder Aktienrückkäufe in Betracht gezogen werden könnten, um den Anlegerfrust zu mildern.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Continental-Aktie, dass die Unsicherheiten über die zukünftige Profitabilität und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens nach der Abspaltung des Automotive-Bereichs die Marktstimmung stark beeinflussen. Analysten sind gespalten in ihrer Einschätzung, wobei einige das Potenzial des Unternehmens weiterhin positiv sehen, während andere skeptisch bleiben. Die Aktie notiert aktuell bei 71,72 Euro, was einen weiteren Rückgang von 0,86 Prozent bedeutet.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 69,36EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.