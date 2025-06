Die Ölpreise sind am Montag nach einem US-Angriff auf iranische Atomanlagen stark gefallen. Der Iran reagierte mit einem Raketenangriff auf den größten US-Militärstützpunkt in Katar, wobei die katarische Luftabwehr die Raketen abfangen konnte. Dies führte zu einem vorübergehenden Anstieg des Brent-Ölpreises auf 81,40 US-Dollar, bevor er auf 72,26 US-Dollar fiel, was einem Rückgang von 4,78 Dollar im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für US-Öl (WTI) sank auf 69,25 Dollar.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten beeinflusst die Ölpreise erheblich. Die Straße von Hormus, eine zentrale Schifffahrtsroute für den Ölhandel, könnte durch militärische Konflikte blockiert werden, was zu einem Anstieg der Ölpreise über 100 Dollar pro Barrel führen könnte. Ökonomen warnen, dass eine langfristige Blockade gravierende Auswirkungen auf die asiatischen Ölimporteure haben könnte, da etwa 80 Prozent der Öllieferungen durch diese Route nach Asien fließen.