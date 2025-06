BlackRock erhöht und senkt Stimmrechtsanteil an RENK Group AG – Was steckt dahinter?

Am 23. und 24. Juni 2025 veröffentlichte die RENK Group AG zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurden. Diese Mitteilungen informieren über Änderungen im Stimmrechtsanteil des Unternehmens, das seinen Sitz in Augsburg, Deutschland, hat.

In der ersten Mitteilung vom 23. Juni 2025 wird bekannt gegeben, dass BlackRock, Inc., ein bedeutender institutioneller Investor mit Sitz in Wilmington, Delaware, am 18. Juni 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von BlackRock beträgt nun 3,10 %, bestehend aus 3,04 % direkten Stimmrechten und 0,07 % aus Finanzinstrumenten. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der BlackRock 2,70 % der Stimmrechte hielt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der RENK Group AG beläuft sich auf 100 Millionen.