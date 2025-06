UBS senkt DHL-Kursziel: Risiken durch Zollmaßnahmen übersehen?

Die Abwertung der DHL-Aktien erfolgt in einem Kontext, in dem die Marktteilnehmer die Papiere als günstig erachten. Nedelcu hingegen sieht die Situation differenzierter und warnt vor den potenziellen Risiken, die durch die geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entstehen könnten. Die Einschätzung der UBS deutet darauf hin, dass die Herausforderungen im internationalen Handel, insbesondere im Hinblick auf Zollbestimmungen und Handelskonflikte, gravierender sein könnten als bisher angenommen.

Die Schweizer Großbank UBS hat in einer aktuellen Analyse das Kursziel für die Aktien von DHL von 37,50 Euro auf 36,00 Euro gesenkt und die Bewertung von "Neutral" auf "Sell" herabgestuft. Analyst Cristian Nedelcu begründet diese Entscheidung mit der Einschätzung, dass der Einfluss von Zollmaßnahmen auf das Unternehmen unterschätzt werde. Diese Faktoren könnten sich negativ auf die zukünftige Entwicklung des Express-Geschäfts auswirken, dessen mittelfristige Erwartungen am Markt als zu optimistisch angesehen werden.

Die UBS-Analyse ist Teil einer breiteren Diskussion über die zukünftige Rentabilität von Logistikunternehmen, die zunehmend unter Druck geraten, ihre Geschäftsmodelle an sich verändernde Marktbedingungen anzupassen. Die Herausforderungen, die durch steigende Kosten und regulatorische Hürden entstehen, könnten die Profitabilität von DHL beeinträchtigen, was sich in der gesenkten Kursprognose widerspiegelt.

Zusätzlich zu den Anpassungen bei DHL hat die Deutsche Post AG, zu der DHL gehört, kürzlich Informationen über ein Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 16. bis 20. Juni 2025 wurden insgesamt 1.484.336 Aktien zurückgekauft, was auf eine strategische Maßnahme zur Stärkung des Aktienkurses hindeutet. Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Programms erworbenen Aktien beläuft sich auf über 60 Millionen Euro.

Insgesamt zeigt die aktuelle Marktlage, dass Investoren und Analysten die zukünftige Entwicklung von DHL und der Deutschen Post AG mit einer gewissen Skepsis betrachten. Die Herausforderungen im internationalen Handel und die Unsicherheiten im wirtschaftlichen Umfeld könnten die Wachstumsaussichten der Unternehmen belasten. Die UBS-Analyse und die damit verbundenen Kursanpassungen sind ein Indikator für die wachsende Vorsicht unter den Investoren in Bezug auf die Logistikbranche.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 38,48EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.