Freenet AG: Aktienrückkauf und neue Kaufempfehlung – Jetzt investieren!**

Die freenet AG hat am 23. Juni 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die im Rahmen der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 erfolgt ist. Diese Mitteilung bezieht sich auf das am 4. Juni 2025 gestartete Aktienrückkaufprogramm, das am 3. Juni 2025 angekündigt wurde. Im Zeitraum vom 16. bis 20. Juni 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 273.582 Aktien (ISIN DE000A0Z2ZZ5) über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Rückkauf wurde von einem Kreditinstitut durchgeführt, das unabhängig von der freenet AG Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs traf.

Die Details der Rückkäufe sind wie folgt: Am 16. Juni wurden 55.419 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,3531 Euro zurückgekauft, was einem aggregierten Volumen von 1.515.881,45 Euro entspricht. Am 17. Juni wurden 56.035 Aktien zu 27,2009 Euro (1.524.202,43 Euro), am 18. Juni 57.349 Aktien zu 27,0687 Euro (1.552.362,88 Euro), am 19. Juni 59.038 Aktien zu 27,0715 Euro (1.598.247,22 Euro) und am 20. Juni 45.741 Aktien zu 27,1902 Euro (1.243.706,94 Euro) zurückgekauft. Insgesamt summiert sich das aggregierte Volumen der Rückkäufe in diesem Zeitraum auf 7.434.400,92 Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 4. Juni 2025 wurden insgesamt 653.060 Aktien zurückgekauft.

Zusätzlich hat das Analysehaus Warburg Research am gleichen Tag eine Anpassung der Aktienbewertung von freenet AG veröffentlicht. Das Kursziel wurde von 35,30 Euro auf 34,40 Euro gesenkt, während die Einstufung von "Hold" auf "Buy" angehoben wurde. Analyst Simon Stippig argumentiert, dass der Kursrückgang seit dem Erreichen des Jahreshochs im Mai einen günstigen Einstiegszeitpunkt für Investoren darstellt. Die reduzierte Bewertung hat die implizite Dividendenrendite auf ein attraktives Niveau steigen lassen, was die Kaufempfehlung untermauert.

Die freenet AG hat die detaillierten Informationen zu den Rückkäufen auf ihrer Website unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht. Diese Entwicklungen sind für Investoren von Bedeutung, da sie sowohl die strategischen Entscheidungen des Unternehmens als auch die Marktreaktionen auf die Aktienkurse widerspiegeln.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,30EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.