Thyssenkrupp Nucera: Positive Kursprognose und großer Auftrag in Saudi-Arabien!

Die Deutsche Bank Research hat die Aktie von Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" eingestuft. Diese positive Bewertung folgt auf die Übernahme von Teilen der insolventen dänischen Firma Green Hydrogen Systems, die dem deutschen Elektrolysespezialisten Zugang zu selektiven Technologien verschafft. Michael Kuhn von der Deutschen Bank hebt hervor, dass diese Akquisition Thyssenkrupp Nucera in seiner Position als führender Anbieter von Elektrolysetechnologien stärken wird.

Zusätzlich hat Thyssenkrupp Nucera einen bedeutenden Auftrag von der Chemical Marketing and Distribution Company (CMDC), einem der größten Chemieunternehmen in Saudi-Arabien, erhalten. Der Auftrag umfasst die Erweiterung einer Chlor-Alkali-Anlage in Jubail und hat ein Volumen von rund 15 Millionen Euro. Thyssenkrupp Nucera wird seine hochmoderne Membrantechnologie bereitstellen, die durch hohe Energieeffizienz und Umweltstandards überzeugt. Diese Zusammenarbeit ist nicht neu; sie besteht bereits seit über zehn Jahren und zeigt das Vertrauen von CMDC in die Technologien von Thyssenkrupp Nucera.