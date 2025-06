Tesla-Aktie: UBS hebt Kursziel an, bleibt aber skeptisch – Robotaxi im Fokus!

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Tesla-Aktie von 190 auf 215 US-Dollar angehoben, bleibt jedoch bei der Einstufung "Sell". Analyst Joseph Spak betont, dass das Anlegerinteresse an Tesla hoch sei, insbesondere nach dem Start des Robotaxi-Dienstes in Austin, Texas. In seiner Bewertung trägt das Robotaxi-Modell 99 US-Dollar pro Aktie bei, während dem traditionellen Elektroautogeschäft lediglich 25 US-Dollar zugewiesen werden. Dies führt zu einer signifikanten Diskrepanz von 180 US-Dollar zum aktuellen Aktienkurs.

Parallel dazu hat die kanadische Bank RBC die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 307 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan verweist auf einen CNBC-Bericht über den Robotaxi-Start in Austin und berichtet von neutralem Feedback der Anleger.