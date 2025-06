Vonovia erhöht Dividende um 36 %: Aktionäre entscheiden sich für Aktiendividende!

Am 23. Juni 2025 gab die Vonovia SE bekannt, dass 35,53 % der Aktionärinnen und Aktionäre sich für eine Aktiendividende entschieden haben. Dies geschah im Rahmen der Hauptversammlung, die am 28. Mai 2025 stattfand. Die Hauptversammlung beschloss eine Dividende von 1,22 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024, was eine signifikante Steigerung von 36 % im Vergleich zum Vorjahr (0,90 Euro) darstellt. Diese Erhöhung der Dividende reflektiert den positiven Geschäftskurs des Unternehmens.

Vonovia bot den Aktionären die Wahl zwischen einer Aktiendividende und einer Barvariante an. Die Entscheidung für die Aktiendividende bedeutet, dass rund 356,7 Millionen Euro im Unternehmen verbleiben, da 35,53 % der dividendenberechtigten Aktien in Form neuer Unternehmensanteile ausgegeben werden. Insgesamt werden 12.768.562 neue Aktien emittiert, wodurch sich die Gesamtanzahl der Vonovia-Aktien auf 835.621.487 erhöht. Die Einbuchung der neuen Aktien in die Depots der Aktionäre ist für den 30. Juni 2025 vorgesehen, während die Auszahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge am 25. Juni 2025 erfolgen soll.