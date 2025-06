Transfergerüchte um Gittens: BVB-Star bleibt wegen Krankheit in Florida!

Inmitten von Transferspekulationen um den talentierten BVB-Profi Jamie Gittens hat der 20-jährige Flügelspieler auf die Reise zum letzten Gruppenspiel der Club-WM in Cincinnati verzichtet. Laut Trainer Niko Kovac ist Gittens erkrankt und bleibt im Teamquartier in Fort Lauderdale. Der Spieler, der sowohl vom FC Chelsea als auch vom FC Bayern München umworben wird, könnte nach der Club-WM zu Chelsea wechseln, da sich der Premier-League-Club bereits mit ihm auf einen langfristigen Vertrag geeinigt haben soll. Ein Wechsel zu Bayern scheint unwahrscheinlich, da Gittens in die Premier League zurückkehren möchte.

Dortmund benötigt im Spiel gegen den südkoreanischen Klub Ulsan HD nur einen Punkt, um das Achtelfinale sicher zu erreichen. Kovac betont, dass der Gruppensieg für ihn nicht entscheidend ist, da alle möglichen Gegner im Achtelfinale stark sind. Sportdirektor Sebastian Kehl zeigt sich optimistisch und sieht das Team in einer guten Ausgangsposition. Ein Sieg gegen Ulsan würde die Einnahmen des BVB in diesem Turnier auf fast 40 Millionen US-Dollar erhöhen, was für den Verein von großer Bedeutung ist.