Euro gewinnt an Wert: Geopolitik und Zinsspekulationen im Fokus! Am Montag hat der Euro im US-Handelsverlauf an Wert gewonnen und wurde am Abend zu 1,1574 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs zuvor auf 1,1472 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Freitag …