Erdgaspreise im Auf und Ab: Geopolitik sorgt für massive Schwankungen!

Der Preis für europäisches Erdgas hat in den letzten Tagen erhebliche Schwankungen erlebt, die durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten ausgelöst wurden. Nach einem US-Angriff auf iranische Atomanlagen, der Befürchtungen über eine Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran schürte, stieg der richtungsweisende Terminkontrakt TTF für Erdgas zur Auslieferung in einem Monat zunächst auf 42,44 Euro pro Megawattstunde (MWh). Dies stellte den höchsten Stand seit Anfang April dar. Im frühen Handel gab der Preis jedoch wieder nach und pendelte sich bei 41,53 Euro ein, was immer noch einen Anstieg von etwa 1,5 Prozent im Vergleich zum Freitag darstellt.

Die militärischen Aktionen der USA, angeführt von Präsident Donald Trump, haben internationale Besorgnis ausgelöst, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit des Schiffsverkehrs durch die strategisch wichtige Straße von Hormus. Diese Meerenge ist ein entscheidender Knotenpunkt für den globalen Handel mit Öl und Flüssigerdgas, wobei etwa 20 Prozent des weltweiten Flüssiggasverkehrs dort abgewickelt werden. Rohstoffexperte Warren Patterson von der Bank ING warnte, dass der Iran versuchen könnte, den Schiffsverkehr in dieser Region zu unterbrechen, was zu erheblichen Störungen auf den Märkten führen könnte.