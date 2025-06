PVA TePla AG: Hauptversammlung bestätigt Wachstumskurs und neue Aufsichtsräte!

Am 24. Juni 2025 fand die ordentliche Hauptversammlung der PVA TePla AG in Wettenberg statt, bei der über 40% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten waren. Die Versammlung bestätigte mit großer Mehrheit den strategischen Kurs des Unternehmens und wählte neue Mitglieder in den Aufsichtsrat. Rudolf Weichert, ein Experte für Unternehmensführung und Finanzierung, sowie Prof. Dr. Ingrid De Wolf, die umfassende Kenntnisse in der Halbleiterindustrie mitbringt, wurden neu gewählt. Dr. Gernot Hebestreit schied aus dem Aufsichtsrat aus, und der Vorstand dankte ihm für seine langjährige Mitarbeit.

Die Hauptversammlung stimmte auch der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Wahl des Abschluss- und Nachhaltigkeitsprüfers zu. Vorstandsvorsitzende Jalin Ketter zog eine positive Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres und betonte, dass 2024 ein Jahr des Aufbruchs war. Das Unternehmen hat seine Organisation neu strukturiert, Produktionskapazitäten erweitert und wichtige Zukunftsprojekte, insbesondere im Bereich Metrologie, angestoßen. Ketter äußerte sich optimistisch über die Erreichung der strategischen Ziele bis 2028, die ein Umsatz von 500 Millionen Euro vorsehen.