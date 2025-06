Stimmrechtsänderungen bei flatexDEGIRO: DWS und Morgan Stanley im Fokus!

Die flatexDEGIRO AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert. Der Grund für die Mitteilung war eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die auf die Rückgabe von Eigenkapitalsicherheiten zurückzuführen ist. Der Mitteilungspflichtige, die DWS Investment GmbH, hat am 18. Juni 2025 die Schwelle von 3% Stimmrechten überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt 4,55%, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 5,28% darstellt.

Am 24. Juni 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und gibt Aufschluss über die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens.

In einer weiteren Mitteilung vom 23. Juni 2025 wurde bekannt gegeben, dass die DWS Investment GmbH am 17. Juni 2025 ebenfalls die Schwelle von 3% überschritt, jedoch mit einem höheren Stimmrechtsanteil von 5,28%, was eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 3,24% darstellt. Diese Veränderungen sind auf die Erhaltung von Aktiensicherheiten zurückzuführen.

Am 25. Juni 2025 gab Morgan Stanley eine Stimmrechtsmitteilung heraus, in der ein Stimmrechtsanteil von 3,00% angegeben wurde, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 2,96% darstellt. Der Mitteilungspflichtige hält zusätzlich Instrumente, die einen weiteren Anteil von 0,19% ausmachen.

Insgesamt zeigt die Analyse der Stimmrechtsmitteilungen von flatexDEGIRO AG, dass es signifikante Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen der Investoren gegeben hat, was auf eine dynamische Entwicklung im Aktionärsstruktur des Unternehmens hinweist. Diese Informationen sind für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie Einblicke in die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens geben und potenzielle strategische Entscheidungen der Aktionäre reflektieren.

Die flatexDEGIRO AG bleibt somit ein interessantes Unternehmen im Bereich der Online-Brokerage-Dienstleistungen, und die Entwicklungen in der Aktionärsstruktur könnten zukünftige Entscheidungen und Strategien des Unternehmens beeinflussen.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,44EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.