Formycon verkürzt Anleihe-Zeichnungsfrist: Hohe Nachfrage von Investoren!

Finanzvorstand Enno Spillner äußerte, dass die starke Nachfrage ein klares Signal für die Kapitalmarktreife von Formycon und das Vertrauen in das Geschäftsmodell des Unternehmens sei. Die Anleihe, die mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a. verzinst wird, soll die finanzielle Flexibilität des Unternehmens stärken und einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung der Kapitalstruktur leisten.

Die Formycon AG hat am 24. Juni 2025 bekannt gegeben, dass die Zeichnungsfrist für ihre Unternehmensanleihe 2025/2029 aufgrund einer hohen Nachfrage, insbesondere von institutionellen Investoren, vorzeitig verkürzt wird. Die Zeichnungsfrist über die Unternehmenswebsite endet nun am 26. Juni 2025 um 23:59 Uhr MESZ, während die Zeichnung über die DirectPlace-Funktion der Deutschen Börse bis zum 27. Juni 2025 um 12:00 Uhr MESZ möglich ist. Die Notierungsaufnahme im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse ist weiterhin für den 9. Juli 2025 geplant.

Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Millionen Euro und eine Laufzeit von vier Jahren, bis zur Fälligkeit am 9. Juli 2029. Die Anleihe ist nicht nachrangig und nicht besichert, mit bestimmten Covenants, die Ausschüttungen und Finanzreporting betreffen.

Zusätzlich hat Formycon am 25. Juni 2025 eine Partnerschaft mit Valorum Biologics LLC bekannt gegeben, die als Kommerzialisierungspartner für das Eylea-Biosimilar FYB203 in den USA und Kanada fungieren wird. Diese Partnerschaft wird durch eine finanzielle Beteiligung des Hauptaktionärs ATHOS KG unterstützt. Valorum bringt umfangreiche Erfahrung im Pharmamarkt mit und wird die Vermarktung des Biosimilars vorantreiben.

Ebenfalls am 26. Juni 2025 gab Formycon bekannt, dass die Ratiopharm GmbH, ein Tochterunternehmen von Teva, als Zweitvermarktungspartner für das Stelara-Biosimilar FYB202 in Deutschland gewonnen wurde. Diese semi-exklusive Vereinbarung soll die Marktpräsenz von Formycon in Deutschland weiter stärken.

Insgesamt zeigt Formycon mit diesen Entwicklungen eine klare Strategie zur Stärkung ihrer Marktposition im Bereich der Biosimilars und zur Verbesserung des Zugangs zu kostengünstigen Therapien für Patienten.

Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 28,90EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.