YOC AG: Starkes Umsatzwachstum trotz Marktunsicherheiten – Ein Blick auf 2025!

Die YOC AG, ein Ad-Tech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, hat am 23. Juni 2025 vorläufige Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die ein beschleunigtes Umsatzwachstum zeigen. Demnach stiegen die Umsatzerlöse auf Konzernebene um etwa 10 % auf voraussichtlich 17,0 bis 17,2 Millionen Euro im Vergleich zu 15,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024. Besonders bemerkenswert ist das Umsatzwachstum im zweiten Quartal, das voraussichtlich zwischen 9,7 und 9,9 Millionen Euro liegen wird, was einem Anstieg von 15 % bis 18 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, das durch makroökonomische Unsicherheiten und eine rückläufige Investitionsbereitschaft im europäischen Werbemarkt geprägt ist, hat YOC AG ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt. Der Hauptgrund für diese positive Entwicklung ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der programmatischen Handelsplattform VIS.X, die durch technologische Innovationen und eine erhöhte Automatisierung der Werbeprozesse eine bessere Monetarisierung ermöglicht.