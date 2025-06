Deutschland: E-Bike-Markt 2024 mit 5,4 Mrd. Euro – Chancen und Herausforderungen!

Deutschland hat sich 2024 als führender Markt für Elektro-Fahrräder (E-Bikes) in Europa etabliert, mit einem Umsatz von etwa 5,4 Milliarden Euro, was fast die Hälfte des gesamten europäischen Umsatzes von 12 Milliarden Euro ausmacht. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft EY trugen E-Bikes in Deutschland 86 Prozent zum Gesamtumsatz im Fahrradsektor bei, was den höchsten Anteil in Europa darstellt. Im Vergleich dazu lag dieser Anteil in Österreich bei 77 Prozent, in den Niederlanden bei 72 Prozent und in Frankreich bei 58 Prozent. In Spanien machten E-Bikes lediglich 39 Prozent des Umsatzes aus.

Trotz dieser dominierenden Stellung verzeichnete der E-Bike-Markt 2024 einen Rückgang: Die Verkaufszahlen sanken um zwei Prozent auf zwei Millionen Einheiten, und der Umsatz fiel um 12 Prozent. Auch der Absatz von mechanischen Fahrrädern ging um fünf Prozent zurück. Diese Entwicklung verschärft die Krise in der Fahrradbranche, die sich zur Eurobike-Messe in Frankfurt trifft. EY-Partner Stefan Mohr äußerte, dass die Branche erneut schmerzhafte Umsatzeinbußen hinnehmen musste, jedoch im Kontext eines vorhergehenden Booms während der Corona-Pandemie, als der Umsatz 2024 immer noch 58 Prozent über dem Niveau von 2019 lag.