Bijou Brigitte: 10,2% Dividende und neue Aufsichtsratschefin – was jetzt? Am 25. Juni 2025 fand die Hauptversammlung der Bijou Brigitte modische Accessoires AG in Hamburg statt, bei der eine Dividende von 3,50 EUR je Stückaktie beschlossen wurde. Diese Ausschüttung basiert auf dem Jahresschlusskurs von 34,15 EUR im Jahr …