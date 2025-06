HelloFresh: JPMorgan senkt Kursziel – Vertrauen der Anleger wackelt!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von HelloFresh von 10 auf 9 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Neutral" belassen wurde. Analyst Marcus Diebel äußerte in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick auf den bevorstehenden Quartalsbericht, dass es derzeit schwierig sei, einen klaren Kurstreiber für die Aktie auszumachen. Diebel betonte, dass HelloFresh zunächst einige Quartale benötigen könnte, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, bevor eine Neubewertung der Aktie in Betracht gezogen werden kann.

HelloFresh, ein Anbieter von Kochboxen, hat in der Vergangenheit mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, die sich negativ auf die Aktienkurse ausgewirkt haben. Die aktuelle Marktsituation und die Unsicherheiten im wirtschaftlichen Umfeld tragen dazu bei, dass Anleger vorsichtig sind. Die Analysten von JPMorgan scheinen der Meinung zu sein, dass eine Stabilisierung der Unternehmensleistung und eine positive Entwicklung der Geschäftszahlen notwendig sind, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.