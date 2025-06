SAP kauft 584.197 Aktien zurück – Analysten raten zum Einstieg!

Am 25. Juni 2025 veröffentlichte die SAP SE eine Kapitalmarktinformation im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. In der 46. Zwischenmeldung wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 16. bis 20. Juni 2025 insgesamt 584.197 Aktien auf der Handelsplattform XETRA zurückgekauft wurden. Die täglichen Rückkäufe umfassten folgende Stückzahlen und Durchschnittskurse: Am 16. Juni wurden 118.109 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 255,42 Euro zurückgekauft, was ein aggregiertes Volumen von etwa 30,17 Millionen Euro ergibt. Am 17. Juni waren es 99.140 Aktien zu 255,78 Euro, am 18. Juni 117.100 Aktien zu 253,82 Euro, am 19. Juni 147.800 Aktien zu 249,53 Euro und am 20. Juni 102.048 Aktien zu 250,50 Euro. Insgesamt belief sich das aggregierte Volumen der Rückkäufe in diesem Zeitraum auf rund 147,69 Millionen Euro.

Bis zum 20. Juni 2025 hat SAP im Rahmen des gesamten Rückkaufprogramms bereits 4.172.739 Aktien erworben. Eine detaillierte Aufstellung der Einzelgeschäfte ist auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik „Aktie/Aktienrückkäufe“ verfügbar.