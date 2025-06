Vortex Energy: Innovative ANT-Messung für Wasserstoffspeicherung in Neufundland!

Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) hat am 23. Juni 2025 Details zu einer bevorstehenden Ambient Noise Tomography (ANT)-Messung auf ihrem Salzprojekt Robinsons River in Neufundland bekannt gegeben. Diese Messung wird in Zusammenarbeit mit der University of Alberta (U of A) durchgeführt und erhält Unterstützung durch Fördermittel von Mitacs. Die Planung, Ausrüstung und Datenverarbeitung der Messung werden von CAUR Technologies Inc. übernommen, während Storm Exploration LLC für den Einsatz und die Bergung der Ausrüstung sowie das Projektmanagement vor Ort verantwortlich ist.

Die ANT-Messung ist eine geophysikalische Technik, die auf dem natürlichen seismischen Rauschen basiert, um ein hochauflösendes Bild des Untergrunds zu erstellen. Ziel ist es, die innere Struktur und Geometrie des Salzstocks Robinsons River zu erfassen, um das Potenzial für die großflächige Speicherung von Wasserstoff zu bewerten. Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy, betont die Bedeutung der Partnerschaft mit der University of Alberta und die Zusammenarbeit mit CAUR Technologies und Storm Exploration, um fortschrittliche wissenschaftliche Methoden und lokales Wissen zu integrieren.