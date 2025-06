HORNBACH glänzt im Q1: Umsatzsprung und optimistische Prognosen!

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (1. März bis 31. Mai 2025) positive Geschäftszahlen präsentiert. Der Netto-Konzernumsatz stieg um 5,7 % auf 1,909 Milliarden Euro, was auf günstige Wetterbedingungen und eine erhöhte Kundenfrequenz zurückzuführen ist. Besonders der Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG, der 173 Bau- und Gartenmärkte sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern betreibt, verzeichnete einen Umsatzanstieg von 5,8 % auf 1,811 Milliarden Euro. Der Umsatz außerhalb Deutschlands wuchs sogar um 6,9 %.

Das bereinigte EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) verbesserte sich um 10,4 % auf 161,7 Millionen Euro, was vor allem durch den umsatzbedingten Anstieg des Rohertrags von 5,3 % begünstigt wurde. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 6,62 Euro, ein Anstieg von 11,1 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt das Unternehmen vorsichtig und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26, in der ein Umsatz auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBIT auf dem Niveau des Vorjahres (269,5 Millionen Euro) erwartet wird.