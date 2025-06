Airbus im Aufwind: Analysten heben Kursziele und Chancen im Verteidigungssektor!

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 185 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In ihrer Analyse, die im Anschluss an die Pariser Air Show veröffentlicht wurde, betonte Analystin Milene Kerner, dass die Produktion der A320-Jets an Dynamik gewinne. Dies deutet auf eine positive Entwicklung in der Nachfrage nach diesem Flugzeugtyp hin. Zudem identifizierte Kerner günstige Trends im Servicegeschäft von Airbus, was auf ein wachsendes Potenzial in der Wartung und Instandhaltung der Flugzeuge hinweist. Allerdings gab es auch Hinweise auf anhaltende Herausforderungen bei der A350, was auf mögliche Produktions- oder Lieferprobleme hindeutet.

Parallel dazu hat die Deutsche Bank Research das Kursziel für Airbus von 183 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard sieht im bevorstehenden NATO-Gipfel eine bedeutende Gelegenheit für Airbus, insbesondere in der Sparte Defence and Space. Die USA verlagern ihren Fokus zunehmend auf den indo-pazifischen Raum, was in Europa eine Fähigkeitslücke bei Transport- und Tankflugzeugen sowie Hubschraubern schafft. Airbus könnte in der Lage sein, diese Lücke zu schließen und von den erhöhten Verteidigungsausgaben in Europa zu profitieren.