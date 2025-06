Führungswechsel bei HHLA: Angela Titzrath verlässt nach 9 Jahren das Ruder!

Titzrath hat in ihrer Amtszeit entscheidend zur Transformation der HHLA zu einem europäischen Netzwerk-Logistiker beigetragen. Unter ihrer Führung hat das Unternehmen in schwierigen Zeiten, wie während der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Konflikt, erfolgreich agiert. Prof. Dr. Rüdiger Grube, Vorsitzender des Aufsichtsrats, würdigte Titzraths Engagement und strategischen Weitblick, der die HHLA in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gestärkt hat. Besonders hervorzuheben sind ihre Initiativen in den Bereichen internationale Vernetzung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die nicht nur den Hamburger Hafen, sondern die gesamte Unternehmensgruppe vorangebracht haben.

Titzrath selbst blickt auf eine dynamische und spannende Zeit zurück, in der sie die HHLA als Schlüsselakteurin in einem geopolitisch sensiblen Umfeld positioniert hat. Zu ihren Errungenschaften zählen die Modernisierung der Hamburger Terminals, der Ausbau des Intermodalgeschäfts sowie strategische Akquisitionen in Tallinn und Triest. Diese Maßnahmen haben die HHLA im Wettbewerb gestärkt und die Effizienz der Lieferketten für Unternehmen und Verbraucher in Europa verbessert.

In den letzten fünf Jahren investierte die HHLA über eine halbe Milliarde Euro in die Modernisierung ihrer Containerterminals. Der Bereich Intermodalgeschäft entwickelte sich zu einer tragenden Säule des Unternehmens, insbesondere durch die vollständige Übernahme der Bahn-Tochter METRANS und die Erweiterung des Hinterlandnetzwerks von zehn auf 21 Terminals. Zudem wurde die zentrale Innovationseinheit HHLA Next gegründet, um die Innovationskraft des Unternehmens zu fördern.

Die Nachfolgesuche für Titzraths Position ist bereits eingeleitet, und der Aufsichtsrat hat die Verantwortung für diesen Prozess übernommen. Titzrath wird für ihre hervorragenden Leistungen und ihren Beitrag zur HHLA in den letzten Jahren gewürdigt, während das Unternehmen sich auf eine neue Ära vorbereitet.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 18,95EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.