Goldman Sachs erhöht Stimmrechtsanteil an SNP: Was bedeutet das für Investoren?

Am 23. und 25. Juni 2025 veröffentlichte die SNP Schneider-Neureither & Partner SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatten. Diese Mitteilungen informieren über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch die Goldman Sachs Group, Inc. initiiert wurden.

In der ersten Mitteilung vom 23. Juni 2025 wird berichtet, dass Goldman Sachs am 18. Juni 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. Der Gesamtstimmrechtsanteil von Goldman Sachs beträgt nun 4,27%, aufgeteilt in 1,96% direkte Stimmrechte und 2,31% durch Finanzinstrumente. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der SNP Schneider-Neureither & Partner SE beläuft sich auf 7.385.780. Im Vergleich zur letzten Mitteilung ist dies ein Anstieg, da zuvor 4,00% gehalten wurden.