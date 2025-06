Volatile Anleihemärkte: Geopolitik und Wirtschaft beeinflussen Kurse!

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die stark von geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Indikatoren beeinflusst wurde. Am Montag stiegen die Kurse leicht, nachdem die USA in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran eingegriffen hatten, indem sie iranische Atomanlagen bombardierten. Der Euro-Bund-Future kletterte um 0,11 Prozent auf 131,07 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,504 Prozent lag. Trotz der angespannten Lage im Nahen Osten blieb der Anleihemarkt insgesamt stabil, da die Befürchtungen über eine Eskalation des Konflikts und mögliche Auswirkungen auf den Öltransport durch die Straße von Hormus nicht zu einer signifikanten Flucht in sichere Anlagen führten.

Am Dienstag gaben die Anleihekurse jedoch nach, der Euro-Bund-Future fiel um 0,03 Prozent auf 130,81 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 2,53 Prozent. Die angekündigte Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran brachte kurzfristige Entspannung, doch die Unsicherheit über die Einhaltung dieser Vereinbarung blieb bestehen. Die gesunkenen Ölpreise trugen zur Stabilität der Anleihekurse bei, da sie Inflationsrisiken minderten und den Notenbanken mehr Spielraum für mögliche Zinssenkungen gaben.