Elmos Semiconductor: Stimmrechtsänderungen nach Poolvertragsende!

Am 23. Juni 2025 veröffentlichte die Elmos Semiconductor SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung bezieht sich auf wesentliche Änderungen in der Stimmrechtsstruktur des Unternehmens, die durch die Beendigung eines Poolvertrages und die damit verbundene Aufhebung eines abgestimmten Stimmrechtsverhaltens (acting in concert) bedingt sind.

Die Elmos Semiconductor SE hat ihren Sitz in Leverkusen, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900UMKKDCAP4P4H63 registriert. Der Grund für die Mitteilung ist die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die sich aus dem Ende des Poolvertrages ergibt. Dies betrifft mehrere Aktionäre, darunter Dr. Klaus Weyer, Dr. Anton Mindl, Carolin Laing und andere, die zuvor in einem abgestimmten Stimmrechtsverhalten agierten.