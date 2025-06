Brenntag-Aktie: Analysten senken Erwartungen – Zukunft bleibt ungewiss!

Die US-Bank JPMorgan hat in einer aktuellen Brancheneinschätzung den Stempel "Negative Catalyst Watch" für die Brenntag-Aktie entfernt, nachdem diese in der vergangenen Woche um fast 10 Prozent gefallen war. Analyst Chetan Udeshi begründet die Entscheidung damit, dass die fundamentale Bewertung der Aktie weiterhin auf "Underweight" bleibt. Die vorsichtigen Prognosen des Chemikalienhändlers für das zweite Quartal haben die Erwartungen der Investoren gesenkt. Udeshi hebt hervor, dass die allgemeine Nachfrage in der europäischen Chemiebranche schwach, jedoch nicht katastrophal sei. Die Erwartungen für das Jahr 2025 könnten jedoch weiter sinken. In Bezug auf andere Unternehmen in der Branche zeigt sich Udeshi besonders vorsichtig bei DSM-Firmenich und bewertet die Aktien von BASF und Lanxess ebenfalls mit "Underweight". Im Gegensatz dazu stufte er Arkema aus Bewertungsgründen auf "Neutral" hoch.

Parallel dazu hat die DZ Bank den fairen Wert der Brenntag-Aktien von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Peter Spengler betont, dass trotz einiger Vorbereitungen zur möglichen Aufspaltung des Unternehmens noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde und die Vorteile einer solchen Maßnahme derzeit nicht erkennbar sind. Zudem habe das operative Ergebnis (EBITDA) im ersten Quartal die Markterwartungen verfehlt und es wird erwartet, dass Brenntag im laufenden Jahr nur das untere Ende der Zielspanne erreichen wird.

Ein Lichtblick könnte jedoch das geplante Infrastrukturpaket der Bundesregierung sein, das ein Volumen von 500 Milliarden Euro umfasst. Ab 2026 könnte Brenntag indirekt von diesen Investitionen profitieren, was die zukünftige Entwicklung des Unternehmens positiv beeinflussen könnte.

Insgesamt zeigt die aktuelle Markteinschätzung, dass die Stimmung für Brenntag und die Chemiebranche insgesamt angespannt bleibt. Die Analysten sind vorsichtig und erwarten, dass die Herausforderungen in der Branche weiterhin bestehen, während die Unsicherheiten über die Unternehmensstrategie und die Marktbedingungen anhalten.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 56,68EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.