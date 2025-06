PFISTERER Holding SE: Erfolgreicher Börsengang und starkes Wachstum voraus!

Die PFISTERER Holding SE hat am 14. Mai 2025 erfolgreich ihren Börsengang im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse vollzogen. Insgesamt wurden 6,97 Millionen Aktien platziert, wobei 3,5 Millionen aus einer Kapitalerhöhung stammen. Der Angebotspreis lag bei 27,00 EUR, was dem Unternehmen liquide Mittel in Höhe von etwa 95 Millionen EUR einbringt. Diese Mittel sollen unter anderem zur Finanzierung eines umfangreichen CAPEX-Programms verwendet werden, das darauf abzielt, die Produktionskapazitäten zu erweitern und neue Produkte für Wachstumsmärkte zu entwickeln.

PFISTERER ist der weltweit einzige unabhängige Anbieter von Verbindungs- und Isolationstechnik für elektrische Netze und deckt alle Spannungsebenen ab. Das 1921 gegründete Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, die für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom unerlässlich sind. Zu den Kunden zählen Netzbetreiber, Kabelhersteller und Generalunternehmer. Die hohe Markteintrittsbarriere wird durch langjährige Kundenbeziehungen und Entwicklungspartnerschaften gestützt.