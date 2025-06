Israel bleibt hart: Kampf gegen Iran und Hamas trotz Waffenruhe geht weiter!

Israels Generalstabschef Ejal Zamir erklärte, dass der Einsatz gegen den Iran noch nicht abgeschlossen sei, und der Fokus nun auf Gaza gerichtet werde, um die Geiseln zu befreien und das Hamas-Regime zu stürzen. Angehörige der Geiseln forderten jedoch einen Stopp des Gaza-Kriegs, um das Leben ihrer Angehörigen nicht zu gefährden. In Gaza wurden Berichte über zahlreiche zivile Opfer durch israelische Angriffe laut, was die humanitäre Lage weiter verschärft.

Währenddessen kündigte der iranische Präsident Massud Peseschkian an, dass die Regierung mit dem Wiederaufbau des Landes beginnen werde, nachdem der Konflikt als beendet erklärt wurde. Die iranische Atomenergiebehörde bekräftigte, dass der Produktionsprozess in den Atomanlagen ohne Unterbrechung fortgesetzt werde. Dies geschieht trotz internationaler Bedenken, dass der Iran möglicherweise an der Entwicklung von Atomwaffen interessiert ist, was die Spannungen weiter anheizt.

Medienberichte deuten darauf hin, dass die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen das Programm nur um einige Monate zurückgeworfen haben. Ein Geheimdienstbericht legt nahe, dass die Angriffe nicht die beabsichtigte Zerstörung der unterirdischen Anlagen erreicht haben. Dies steht im Widerspruch zu den Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der von einem "Todesstoß" für das iranische Atomprogramm sprach.

Die Situation bleibt angespannt, da sowohl Israel als auch der Iran ihre militärischen und politischen Strategien anpassen. Während Israel sich auf die Bekämpfung der Hamas konzentriert, beharrt der Iran auf der Fortführung seines Atomprogramms, was die geopolitischen Spannungen in der Region weiter verstärken könnte.

