'The Social Network' bekommt eine Fortsetzung

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der vielfach ausgezeichnete Film über die Entstehung von Facebook "The Social Network" bekommt einen zweiten Teil. Aaron Sorkin, der das Drehbuch für den ersten Teil geschrieben hatte, übernimmt die Regie und wieder das Skript, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

In der Fortsetzung soll es demnach um die Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen aus dem Jahr 2021 gehen. Haugen hatte interne Dokumente veröffentlicht und vor dem US-Kongress ausgesagt. Sie warf den Betreibern des sozialen Netzwerks vor, den Schutz ihrer Nutzer wirtschaftlichen Interessen untergeordnet zu haben. Das "Wall Street Journal" berichtete über die Dokumente in der Reihe "The Facebook Files".