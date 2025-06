Kapsch TrafficCom: Umsatzrückgang, aber Hoffnung auf EBIT-Steigerung!

Die Kapsch TrafficCom AG hat am 25. Juni 2025 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht, die eine leichte Verbesserung in der Geschäftsentwicklung zeigen, jedoch durch Entkonsolidierungen einiger Gesellschaften beeinflusst wurden. Der Umsatz fiel von 538,8 Millionen Euro im Vorjahr auf 530 Millionen Euro, was einem Rückgang von 1,6 % entspricht. Das EBIT sank dramatisch von 70,3 Millionen Euro auf 13 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von nur 2,4 % entspricht. Das Periodenergebnis, das den Anteilseignern zurechenbar ist, betrug -6,9 Millionen Euro, im Vergleich zu 23,2 Millionen Euro im Vorjahr.

CEO Georg Kapsch betonte, dass die Zahlen aufgrund der Entkonsolidierungen nicht direkt mit dem Vorjahr vergleichbar sind. Insbesondere der Verkauf der südafrikanischen Gesellschaft TMT belastete das EBIT mit 7 Millionen Euro. Auch die Abgabe der Mehrheit der Stimmrechte an der weißrussischen Gesellschaft, die ein Mautprojekt betreibt, trug zu den Veränderungen bei. Bereinigt um diese Effekte hätte der Umsatz im Vorjahr bei 517 Millionen Euro gelegen, was eine rechnerische Steigerung von 3 % bedeutet.