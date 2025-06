Wolfdieter Schnee wird neuer Leiter der LLB Fund Services ab 2026**

Wolfdieter Schnee wird ab dem 1. Januar 2026 neuer Leiter des Geschäftsbereichs Fund Services der Liechtensteinischen Landesbank (LLB). Er tritt die Nachfolge von Bruno Schranz an, der Ende Juni 2026 in den Ruhestand geht. In seiner neuen Rolle wird Schnee die Verantwortung für das Depotbank- und Fondsleitungsgeschäft der LLB-Gruppe in Liechtenstein und der Schweiz übernehmen. Zudem wird er Vorsitzender der Geschäftsleitung der LLB Fund Services AG in Vaduz und Mitglied des Verwaltungsrates der LLB Swiss Investment AG in Zürich, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Wolfdieter Schnee bringt umfangreiche Erfahrung mit, da er seit 2016 bei der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG tätig ist, wo er als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Fund Client & Investment Services für Liechtenstein und Luxemburg leitet. Seine akademische Ausbildung umfasst Master-Abschlüsse in Banking und Financial Management sowie European Business Law, erworben an renommierten Institutionen in Brüssel, Vaduz, Wien, Boston und Fontainebleau. Zudem ist er CAIA Charterholder und Inhaber des INSEAD Certificate in Corporate Governance.

Bruno Schranz, der scheidende Leiter des Geschäftsbereichs, hat in den letzten zehn Jahren maßgeblich zur Entwicklung des Fondsgeschäfts der LLB-Gruppe beigetragen. Unter seiner Führung wurde eine moderne, kundenorientierte Fondsplattform etabliert, die das Fondsgeschäft der LLB standardisiert, digitalisiert und automatisiert hat. Flatz dankte Schranz für seine hervorragende Arbeit und wünschte ihm alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt.

Die LLB-Gruppe, das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein, bietet umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an und ist in mehreren Ländern aktiv. Mit einem Geschäftsvolumen von 113,5 Milliarden CHF per 31. Dezember 2024 und 1.286 Mitarbeitenden ist die LLB gut positioniert, um ihre Wachstumsstrategie im Fondsgeschäft weiter voranzutreiben.

Die Liechtensteinische Landesbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 87,25EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.