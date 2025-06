PAUL Tech AG sichert 120 Millionen Euro für klimaneutrale Wärmeversorgung!

Die PAUL Tech AG hat am 25. Juni 2025 einen langfristigen Finanzierungsrahmen über 120 Millionen Euro mit MEAG, dem Vermögensmanager der Munich Re Gruppe, vereinbart. Diese Finanzierung ist speziell für die Technologieplattform „PAUL Net Zero“ vorgesehen, die sich auf die klimaneutrale Wärmeversorgung von Wohngebäuden konzentriert. Die Auszahlung der Mittel erfolgt in mehreren Tranchen, die jeweils an vertraglich definierte Bedingungen geknüpft sind. Die Kreditfazilität ist amortisierend, und die Laufzeiten der Tranchen betragen bis zu zehn Jahre.

Mit der Plattform PAUL Net Zero verfolgt das Unternehmen das Ziel, eine integrierte Lösung zur CO₂-neutralen Wärmeversorgung für Bestandsgebäude anzubieten. Diese Lösung kombiniert KI-gesteuerte Energieoptimierung, hocheffiziente Wärmepumpensysteme und, wo möglich, Photovoltaikanlagen in einem ganzheitlichen „Heat-as-a-Service“-Modell. Eigentümer von Immobilien profitieren von einer investitionsfreien Lösung, die ihre Gebäude energetisch auf die höchste Effizienzklasse aufwertet.