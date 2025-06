AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Dividende und Aktienrückkauf beschlossen!

Am 24. Juni 2025 fand die 15. ordentliche Hauptversammlung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG in Wien statt, bei der mehrere wichtige Beschlüsse gefasst wurden. Die Gesellschaft, die sich auf Informationsmanagement, Druck und Kommunikation spezialisiert hat, beschloss eine Dividende von 0,11 Euro brutto pro dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2024. Die Gesamtsumme der Ausschüttung beträgt maximal 3.998.925,48 Euro brutto. Der Ex-Dividendentag ist der 1. Juli 2025, während der Dividendenstichtag auf den 2. Juli 2025 fällt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 4. Juli 2025 über die Raiffeisen Bank International AG, abzüglich der Kapitalertragssteuer von 27,5%.

Zusätzlich wurde beschlossen, dass der Vorstand die erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss veräußern kann. Dies umfasst auch die Möglichkeit, eigene Aktien an Mitarbeiter und Führungskräfte zu übertragen oder im Rahmen von Unternehmensakquisitionen zu verwenden. Die Ermächtigung zur Einziehung der eigenen Aktien wurde ebenfalls beschlossen, was zu einer Kapitalherabsetzung führen kann.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG blickt auf eine über 130-jährige Geschichte zurück und beschäftigt international rund 2.400 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist an der Wiener und Athener Börse notiert und bietet ein breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung und sicheres Datenmanagement an.

Für weitere Informationen können sich Aktionäre an den Aktionärsservice der Gesellschaft wenden. Die Hauptversammlung unterstreicht die strategische Ausrichtung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, die sowohl auf Dividendenpolitik als auch auf die Flexibilität beim Umgang mit eigenen Aktien abzielt, um den Interessen der Aktionäre gerecht zu werden.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,32EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.