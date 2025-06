AMD im Rallyemodus

Obwohl AMD kurzzeitig seinen längerfristigen Abwärtstrend Mitte Januar verlassen hatte, blieben größere Verluste in dem Wert aus. Anfang April drehte die Aktie wieder zur Oberseite ab und stieg zunächst dynamisch in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 (Woche) um 125,00 US-Dollar an. In der abgelaufenen Woche gelang es schließlich, dieses Widerstandsband nachhaltig zu überwinden und dadurch auch einen Ausbruch aus dem zurückliegenden Abwärtstrend zu vollziehen. Die Folge sind nun dynamische Kurszuwächse. Die kurzfristigen Zielmarken wurden bei AMD bei 150,71 und darüber im Bereich von 174,05 US-Dollar identifiziert, wodurch es sich weiterhin lohnt, auf diesen Wert ein Long-Engagement beispielshalber über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DY9505 abzuschließen. Unterstützungen findet AMD dagegen bei 125,00 sowie 121,83 US-Dollar und dem dort verlaufenden EMA 50 (blauer Durchschnitt) vor. Erst darunter dürfte sich das Chartbild sukzessive eintrüben und würde Verlustrisiken zurück auf 110,59 US-Dollar eröffnen. Gänzlich ins bärische Lager wechselt die Aktie jedoch erst bei zweistelligen Preisen.

Trading-Strategie: