Greenback auf dem Abstellgleis

Übergeordnet steckt das Währungspaar EUR/USD in einer seit September 2022 anhaltenden Aufwärtsphase in einer zweiten großen Kaufwelle und hält sich hierbei an den längerfristigen Plan. Am endgültigen Ziel ist das Währungspaar aber noch nicht angekommen, erst am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement wird mit größerem Widerstand von Verkäufern gerechnet. Die deutlichen Kursgewinne der letzten Tage bekräftigen in der zweiten laufenden Kaufwelle dadurch weitere Kursgewinne der Gemeinschaftswährung gegenüber dem Greenback und bieten immer noch hervorragende Long-Ansätze in der finalen Anstiegsphase.

USA um Dollar-Abwertung bemüht