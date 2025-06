NVIDIA attackiert Rekordhochs

Die erfolgreiche Beendigung der vor wenigen Tage noch andauernden Konsolidierung hat unmittelbares Kurspotenzial an die Rekordstände aus Anfang dieses Jahres bei 152,89 US-Dollar freigesetzt. Genau an dieser Stelle wird sich aber erst noch der mittelfristige Weg für die NVIDIA-Aktie zeigen müssen, grundsätzlich kann ein erfolgreicher Ausbruch auf der Oberseite angenommen werden und entsprechende Kaufsignale generieren. Diese dürften in einem ersten Schritt an 165,65 und später 181,02 US-Dollar heranreichen und würden sich für ein längerfristiges Engagement in der Aktie qualifizieren. Etwaige Rücksetzer unter 140,00 US-Dollar würden dagegen Abschläge wahrscheinlich in den Bereich um 130,00 US-Dollar auslösen. Gelingt es an dieser Stelle keine Kehrtwende zu vollziehen, müsste der 200-Tage-Durchschnitt bei 123,34 US-Dollar als Ersatzunterstützung einspringen. Für eine derartige Entwicklung gibt es derzeit aber keine Anhaltspunkte, obwohl im Bereich der bisherigen Rekordstände kurzzeitige Gewinnmitnahmen zwingend eingeplant werden müssen.

Trading-Strategie: