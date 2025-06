embraceableAI stellt mit e1 erste KI für deduktives Denken vor / Hybride Systemarchitektur ermöglicht transparente und kontrollierbare KI - ein Meilenstein für vertrauenswürdige KI in Europa

Karlsruhe (ots) - Mit e1 präsentiert das Karlsruher KI-Unternehmen embraceableAI

die erste produktionsreife Künstliche Intelligenz, die deduktiv denkt - ein

Meilenstein für vertrauenswürdige KI-Anwendungen in Europa. Die Technologie

liefert eine Antwort auf zentrale Probleme rein modellbasierter Ansätze:

mangelnde Nachvollziehbarkeit, unkontrollierbare Halluzinationen und fehlende

Verlässlichkeit in der Entscheidungsfindung.



"Je eigenständiger eine KI agieren soll, desto wichtiger wird es, dass jeder

ihrer Gedankenschritte transparent und kausal nachvollziehbar ist" , betont Dr.

Christian Gilcher, Gründer und CEO von embraceableAI. "Genau das leistet e1 -

durch eine strukturierte Denkarchitektur, die sequenzielles, deduktives Denken

ermöglicht."





Ausgangslage: Intelligenz ohne Kontrolle wird zum Risiko



Moderne Reasoning-Modelle wie OpenAIs o3 oder o4-mini oder DeepSeeks R1

beeindrucken mit Leistung, halluzinieren jedoch häufig (Fehlerquoten von bis zu

79 %). Ursache ist ihre Struktur: Sie imitieren einen "inneren Monolog", ohne

logische Denkprozesse nachvollziehbar abbilden zu können.So zerlegen sie zwar

Probleme in vermeintlich logische Schritte, ziehen dabei jedoch oft systematisch

falsche Schlüsse.



Die Methode: Deduktives Denken



e1 geht einen anderen Weg und folgt einem strukturierten, schrittweisen

Denkprozess: Gedanken werden generiert, abgewogen, plausibilisiert und kausal

verknüpft, bevor der nächste logische Schritt erfolgt. Das Ergebnis ist eine

transparente Kette aufeinander aufbauender Schlussfolgerungen: sequenzielles

deduktives Denken. Weil sich dieser Denkprozess eng an menschliche Strategien

rationaler Problemlösung anlehnt, bezeichnet embraceableAI den Ansatz auch als

"Bionic Reasoning" - in Anlehnung an die Bionik, also das Übertragen

biologischer Prinzipien auf technologische Lösungen.



Die Architektur: e1 als KI-System mit Verantwortung



Die Architektur von e1 besteht aus zwei zentralen Funktionsblöcken:



- Eine Reasoning Engine, die Gedanken analysiert, prüft und logisch verknüpft.

- Kompakte Open-Weight-Sprachmodelle liefern die semantische Basisleistung in

Form unreflektierter Gedankengänge und Hypothesen.

- Diese Hybrid-Architektur ermöglicht ein arbeitsteiliges Zusammenspiel: Das

Sprachmodell liefert Inhalte, die Reasoning Engine strukturiert sie zu

nachvollziehbaren Schlussfolgerungen. So entsteht ein transparentes,

steuerbares System, das leistungsfähig denkt und Entscheidungen treffen kann -

konform zu den Anforderungen des EU AI Act.



Der Architektur-Ansatz kommt vollständig ohne ressourcen-intensives Training

aus, was einen Durchbruch für einen eigenständigen, europäischen

Entwicklungspfad in Richtung sicherer "starker" KI darstellen kann: der Übergang

von modell- zu systemzentrierten Denk-Strukturen.



e1 ist flexibel einsetzbar - in der Public Cloud, on-premise oder in hybriden

Szenarien.



Tests zeigen: Die Architektur arbeitet konsistenter, kontrollierter und mit

deutlich geringeren Halluzinationsraten als marktführende Reasoning-Modelle.



Anwendungsperspektive: Von der Fallbearbeitung zur Agentic AI



e1 entfaltet seine Stärken überall dort, wo KI regelkonform und verlässlich

handeln muss - etwa in dialogbasierten Kundenanwendungen, der regelgestützten

Fallbearbeitung oder der sicheren Automatisierung komplexer Prozesse.



Mit deduktivem Denken als Steuerungseinheit entsteht eine neue Form digitaler

Arbeitskraft: KI-Systeme, die Geschäftsvorfälle autonom oder semi-autonom und

anschlussfähig an bestehende Systeme bearbeiten. Genau daran arbeitet

embraceableAI bereits in der Praxis: In der laufenden Closed-Beta-Phase liefern

die auf e1 basierenden AI MicroWorker® vielversprechende Ergebnisse - als

vertrauenswürdige Handlungs-KI in geschäftskritischen Szenarien.



