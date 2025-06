DAX fängt sich wieder – Sektorrotation setzt sich in Gang

Auch die Stimmung in Deutschland beginnt sich zu drehen, was sich an der Sektorrotation innerhalb des Aktienmarktes ablesen lässt. Mit dem schwarz-roten Wachstumspaket im Rücken zeigen die Anleger Interesse an Aktien, die am Anfang eines Aufschwungs besonders profitieren. Wir sehen eine Stabilisierung bei den Nebenwerten, Halbleitern und eine Fortsetzung der Rally bei den Banken.

Die Lust auf Wachstumsaktien lässt sich auch in New York erkennen. Trump will bereits zu Herbstbeginn einen Nachfolger für Fed-Chef Jerome Powell benennen. Auf dem Parkett weckt dies Begehrlichkeiten. Trumps Kandidat wird eine geldpolitische Taube sein und die Leitzinsen weiter senken. Die frühe Benennung ist ungewöhnlich und könnte eine Art Schatten-Vorsitzenden der Notenbank schaffen, der bereits vor Powells Amtsende die geldpolitischen Erwartungen maßgeblich beeinflusst.