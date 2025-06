BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom im Rahmen einer umfangreichen Branchenanalyse von 31,00 auf 37,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zuständig für die Bonner ist nun der Experte Paul Sidney. Er bleibt optimistisch und begründete dies am Mittwoch mit der Fähigkeit des Unternehmens, den deutschen Markt beim Wachstum weiter abzuhängen, sowie der Präferenz für "Value vor Volumen" im Festnetzbereich. Zudem lobte er die Dynamik der Tochter T-Mobile US und die Ausschüttungsaussichten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 30,94EUR auf Tradegate (26. Juni 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.



